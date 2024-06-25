«Продано не больше 10% билетов»: фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале провалился
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На фестиваль 70-летней певицы Лаймы Вайкуле, который состоится в Юрмале, продано не больше 10% билетов. Мероприятие состоится уже через месяц: с 26 по 28 июля.
О том, что продажи билетов не идут, сайту Kp.ru сообщил организатор концертов, блогер из Юрмалы. По его словам, билеты за вип-столы и в партер отдали почетным гостям бесплатно – в качестве приглашений.
«Продано по-настоящему не больше 10% билетов», - сообщил источник.
Он уверен: остатки билетов раздадут бесплатно, чтобы заполнить пустые места.
Грядущий фестиваль местные блогеры уже назвали «полным провалом». В афише указаны имена, малознакомые зрителю.
Ранее Вайкуле сообщила, что собирается пригласить на фестиваль украинских исполнительниц. О приезде подруги Аллы Пугачевой официальных заявлений не было. Год назад Примадонна присутствовала на мероприятии с мужем.