«Продано не больше 10% билетов»: фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале провалился

На фестиваль 70-летней певицы Лаймы Вайкуле, который состоится в Юрмале, продано не больше 10% билетов. Мероприятие состоится уже через месяц: с 26 по 28 июля.

О том, что продажи билетов не идут, сайту Kp.ru сообщил организатор концертов, блогер из Юрмалы. По его словам, билеты за вип-столы и в партер отдали почетным гостям бесплатно – в качестве приглашений.

«Продано по-настоящему не больше 10% билетов», - сообщил источник.

Он уверен: остатки билетов раздадут бесплатно, чтобы заполнить пустые места.

Грядущий фестиваль местные блогеры уже назвали «полным провалом». В афише указаны имена, малознакомые зрителю.

Ранее Вайкуле сообщила, что собирается пригласить на фестиваль украинских исполнительниц. О приезде подруги Аллы Пугачевой официальных заявлений не было. Год назад Примадонна присутствовала на мероприятии с мужем.