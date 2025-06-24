«Заявляет, что белый и пушистый, но ошибается»: Даниле Козловскому пригрозили «отменой» в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на возвращение Данилы Козловского на сцену Театра имени Ермоловой. В беседе с «Абзацем» политик заявил, что вернувшегося в Россию актера ждет новая волна «отмен».

24 июня стало известно, что Данила Козловский, который, по слухам, уезжал из РФ, сыграет главную роль в спектакле «Чуковский» Театра имени Ермоловой после двухлетнего перерыва. Эта новость возмутила Виталия Бородина, который обратил внимание на то, что артист скрывает свою гражданскую позицию и зарабатывает за рубежом.

«Пусть для начала покажет гражданам страны свою позицию перед тем, как в театр выходить. <…> Никто его не видел в трудный для страны момент. Его видно только на зарубежной сцене, где он старается сделать себе какую-то популярность и заработать денег. Мы будем просить, даже настаивать, чтобы его «отменяли». Не стоит делать поспешных выводов о его возвращении, потому что есть такое понятие, как «общественное порицание», — заявил Виталий Бородин.

Собеседник издания подчеркнул, что судебные разбирательства с участием Данилы Козловского по делу о защите чести и достоинства продолжаются.

«Козловский заявлял, якобы он выиграл у нас какой-то суд. Так вот, я вам скажу — нет. Последнее слушание в Верховном суде уже назначено, на наши жалобы в исполнительном органе власти отреагировали. Уверяю, это слушание будет для Козловского последним, и мы его выиграем. Не буду раскрывать всех деталей, но то, что он заявляет, якобы он белый и пушистый, неправда, он ошибается», — отметил политический деятель.

Напомним, звезда фильма «Экипаж» уже более двух лет не играет в театре и не снимается в кино в России. Данилу Козловского обвиняли в эмиграции, но он опровергал слухи и назвал страну своим домом и Родиной. В 2023 году актер сообщил, что выиграл дело о защите чести и достоинства у Виталия Бородина. Глава ФПБК требовал проверить артиста на предмет дискредитации им ВС РФ и в качестве аргумента приводил его отъезд в США.

Ранее Виталий Бородин назвал «постановкой» запрет на въезд Даниле Козловскому в Латвию: «Он заявляет, что патриот, никуда не уезжал. Но у патриотов дети в Америке не живут».