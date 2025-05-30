Глава ФПБК Бородин назвал «постановкой» запрет на въезд Козловского в Латвию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на решение Латвии запретить актеру Даниле Козловскому въезд в страну. Он считает, что это вовсе не доказывает патриотизм звезды «Экипажа». По его мнению, вся эта история больше похожа на постановку. Подробности узнал сайт «Страсти».

После 2022 года Козловский перестал сниматься в новых проектах и выходить на театральную сцену. Много времени актер проводил не в России, а в США, где у него растет дочь, из-за чего поклонники решили, что он эмигрировал. Однако Данила эти слухи опровергал, хоть и не спешил открыто поддерживать специальную военную операцию.

С 2025 года актер начал постепенно возвращаться после «отмены». Весной прошли его первые спектакли в Москве. Примечательно, что он организовал их после того, как встретился за границей с Аллой Пугачевой и ее мужем на концерте. Также на Первом канале показали фильм с участием Данилы. А 29 мая стало известно, что ему запретили въезд в Латвию и внесли в списки нежелательных лиц.

Глава ФПБК Виталий Бородин признался, что для него вся эта история с запретом на въезд подозрительна. Он допускает, что сделано это было специально для очищения репутации актера.

«Для меня это какая-то постановка, чтобы таким образом себя обелить в обществе. Сначала закрывают въезд Орбакайте, потом Козловскому. А почему в Латвию, почему не в США, допустим? Почему Латвия закрывает въезд тем, кто был не согласен с проведением СВО, кто не был в Донбассе, в Курске, в Белгороде? Мы видим тех артистов, которые, грубо говоря, с позицией не определились. Они до сегодняшнего дня сидят на двух стульях. Я так понимаю, кто-то из друзей Козловского с Латвией сотрудничает. У него же все друзья либералы. Поэтому все, что касается Латвии, пока для меня остается непонятной историей», - поделился Бородин.

Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией не считает, что Козловский стал патриотом. Он напомнил, что актер не ездил в зону СВО, не помогал бойцам. Кроме того, его дочь по-прежнему живет в США, а не в России.

«В Донбассе его не было, в Курске и Белгороде тоже. А его позицию по поводу специальной военной операции мы видели – все скрины имеются. Он все удалил, но мы-то знаем, что он говорил, что писал. А сейчас он заявляет, что патриот, никуда не уезжал. Но у патриотов дети в Америке не живут. Они все находятся в России, изучают нашу культуру. А у него как-то странно. О каком патриотизме вообще идет вещь?» - заявил Виталий Бородин.

Ранее Виталий Бородин призвал еще раз проверить певицу Аллу Пугачеву.