«Заявление возвращено»: в суде отказались рассматривать лишение Аллы Пугачевой звания народной артистки РФ

Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски в отношении уехавшей из России Аллы Пугачевой. Певицу требовали лишить звания народной артистки РФ, она также должна была выплатить компенсацию в размере 1,5 млрд рублей за провокационные заявления. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призывал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР и создал соответствующую петицию. Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев же требовал выплатить ему компенсацию морального ущерба в размере 1,5 млрд рублей. Однако суд отказался рассматривать иски заявителей.

«Заявление возвращено заявителю», - говорится в материалах суда.

Как уточняется, в первом случае причиной возврата стало невыполнение указаний судьи, во втором - неподсудность дела данному суду.

Напомним, недавно Алла Пугачева дала первое за три года интервью, в котором открыто выразила свою политическую позицию. Виталий Бородин посчитал, что певица предала Родину, и призвал лишить ее звания народной артистки России. Александр Трещев обратил внимание на то, как артистка назвала главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева «приличным и порядочным человеком» и выразила сожаление о его смерти. Адвокат заявил, что певица оскорбила ветеранов боевых действий, и потребовал от нее 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Александр Трещев подал четвертый иск против Аллы Пугачевой на 1,5 млрд рублей.