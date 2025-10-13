Ветеран Афганистана подал четвертый иск против Пугачевой на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев в четвертый раз подал в суд на Аллу Пугачеву. Он требует взыскать с нее 1,5 млрд рублей. Поводом стало последнее интервью знаменитости, в котором она, по мнению Трещева, опорочила честь Владимира Путина, оскорбляла российскую армию и восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Пока решение о принятии иска судом отсутствует. Ранее Трещев трижды подавал иски на Пугачеву — в Пресненский, Савеловский и Тверской суды. Последний из них не был принят из-за нарушений подсудности.

Сам Трещев рассказывает, что в случае выигрыша себе оставит 1 рубль, а остальные деньги переведет в бюджет на нужды ветеранов.

