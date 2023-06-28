«Зародившийся в неадекватном воображении факт»: «Ленком» ответил на слова Садальского о Васильевой

«Ленком» отреагировал на недавнее скандальное заявление артиста Станислава Садальского, в котором он обвинил директора театра Марка Варшавера в лишении работы актрисы Татьяны Васильевой. По его словам, звезду пригласили на место Инны Чуриковой, но при этом еще ни разу не выпустили на сцену. Однако в официальном комментарии культурного учреждения опровергли эту информацию.

Представители «Ленкома» сообщили, что Татьяна Григорьевна присоединилась к труппе только недавно, и она крайне рада принять участие в постановках. При этом увидеть ее на сцене зрители смогут только в следующем сезоне, так как необходимо время на подготовку. И это не значит, что актриса «сидит без работы».

«Горе-артист» Садальский в своем очередном фантазийном опусе упомянул народную артистку России Татьяну Васильеву. Господину Садальскому захотелось озвучить зародившийся в его неадекватном воображении факт», - было отмечено в сообщении театра.

Напомним, что Станислав Садальский довольно часто критикует «Ленком» и его администрацию. Больше всего достается его директору Варшаверу. Артист практически каждый месяц находит повод, чтобы «напасть» на него. Так, недавно он заявил, что из-за Марка Борисовича труппу покинула актриса Мария Миронова. Однако сама она заявила, что все совсем не так, как утверждает ее коллега.