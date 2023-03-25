Заявивший о разладе в семье Пресняков показал молодую красотку

Владимир Пресняков с Натальей Подольской живут в браке почти два десятка лет. Однако поклонники заподозрили в семье неладное и готовящийся развод.

Сам артист недавно высказывался, что любовь — опасное дело. «Сегодня она есть, а завтра — разлад», — признался Пресняков.

Подогрело слухи и выложенное певцом фото. В своем блоге он показал молодую красотку под псевдонимом DAASHA. Девушка лежит на груди у мужчины, а на фоне играет ее трек со словами: «Я хочу спать с тобой, стать тобой!».

Ранее мы писали, что Пресняков и Наталья Подольская находятся в ожидании дочки.