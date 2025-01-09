Заявивший о депрессии Моргенштерн* рухнул на зрителей во время выступления

Заявивший о зависимостях и депрессии рэпер Моргенштерн*(признан иноагентом на территории РФ) выступил на корпоративе в Куршевеле. Артист вышел на сцену в нетрезвом виде и упал прямо перед зрителями.

Рэпер выступал на корпоративе с бокалом алкоголя. Зрители заметили, что Моргенштерн* очень пьян. В итоге на песне «Кадиллак» артист не устоял и рухнул на пол. Гостям пришлось поднимать нетрезвого музыканта, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

После певец сел на стул и поинтересовался, не травмировал ли он кого-либо из гостей. Затем рэпер исполнил трек про меркантильную девушку и отметил, что тоже любит деньги.

Накануне Нового года артист вышел на связь в душераздирающем видео. Рэпер признал себя сверхзависимым человеком, прошел необходимый курс лечения. Моргенштерн* пояснил, что от одной из зависимостей ему удалось избавиться, но все же он назвал минувший год самым худшим в своей жизни. После исполнитель рассказал о планах отправиться в рехаб.

*(признан иноагентом на территории РФ)