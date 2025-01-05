Моргенштерн* сделал важное заявление, лежа под капельницей: фанаты обеспокоены

В канун Нового года рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что испытывает проблемы с ментальным здоровьем. Музыканту даже потребовалась медицинская помощь, поэтому он планирует отправиться в реабилитационный центр.

Рэпер вышел на связь с подписчиками в соцсетях, лежа прямо под капельницами. Исполнитель пояснил, что в ближайшее время он даст концерты в Куршавеле, на Бали и Пхукете, на которые он пригласил фанатов.

Однако сразу после них Алишер* (настоящее имя музыканта) планирует отправиться в реабилитационный центр. Артист уйдет в отпуск 17 января.

«Потом отправляюсь на заслуженный отпуск. Реабилитационный центр уже найден. Так что все, до скорых встреч на концертах», — сказал рэпер.

31 декабря Моргенштерн* вышел на связь в душераздирающем видео. Рэпер признал себя сверхзависимым человеком, прошел необходимый курс лечения. Артист пояснил, что от одной из зависимостей ему удалось избавиться, но все же он назвал минувший год самым худшим в своей жизни.

Ранее бывшая жена рэпера заявила о расставании со Славой Бустером. Девушка заявила, что не держит обид на молодого человека.

*(признан иноагентом на территории РФ)