Заявившего о лечении в рехабе Моргенштерна* уличили во лжи: известно, что произошло

Пользователи Сети уличили во лжи отправившегося в рехаб рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ). Музыкант ранее сообщил, что приехал в спецучреждение, где нельзя пользоваться смартфонами и общаться с внешним миром.

Как оказалось, Алишер* обманул своих поклонников, так как уже на следующий день вышел в Сеть и поставил лайк под фото экс-возлюбленной Лизы Василенко.

Девушка поделилась с подписчиками снимками из нового дома в Лондоне, которые увидел опальный рэпер. При этом он оставил реакцию в первые минуты после публикации.

«Алишер* в рехабе и сказал, что иногда сможет заходить. Мол, ему разрешили. Но фотка была загружена час назад, и он уже ее лайкнул. Так себе рехаб», — возмутились комментаторы.

Ранее Моргенштерн* лег на реабилитацию в клинику, месяц лечения в которой стоит 9,5 тысячи долларов (около 1 млн рублей). Предположительно, певец находится в израильском Центре реабилитации алкоголизма и наркомании в городе Ришон-ле-Цион.

*Признан иностранным агентом на территории России