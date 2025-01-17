Смартфоны забирают: Моргенштерн* лег в рехаб в Израиле, где месяц лечения стоит около 1 млн рублей

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) лег в рехаб, месяц лечения в котором стоит 9,5 тыс. долларов (около 1 млн рублей). Предположительно, певец находится в израильском Центре реабилитации алкоголизма и наркомании, который расположен в городе Ришон-ле-Цион.

Об этом сообщает Super.ru в своем сообществе во «ВКонтакте». Издание приводит подробности о клинике и программе реабилитации.

Пациенты рехаба проживают в комнатах, рассчитанных на два человека. Пациенты просыпаются в 8 утра и после зарядки отправляются на терапию. Четыре раза в день там предусмотрены групповые занятия. Индивидуальные проходят трижды в неделю.

Для всех проводится арт-терапия с психотерапевтом, три раза в неделю пациенты посещают спортзал с тренером. Занятия спортом возможны в любое время.

В клинике есть бассейн, стол для пинг-понга и бильярд, музыкальная комната с пианино и гитарой. Известно, что смартфоны забирают на время лечения – ими разрешено пользоваться только в отведенные часы. В комнатах установлено Smart TV.

Пациенты питаются трижды в день, но в любое время могут подойти к холодильнику с закусками. В 23 часа все расходятся по комнатам.

Лечение в рехабе длится от месяца до трех. Как долго будет находиться в клинике Моргенштерн*, неизвестно.

Ранее рэпер показал свою палату.

*признан иноагентом на территории РФ