Смартфоны забирают: Моргенштерн* лег в рехаб в Израиле, где месяц лечения стоит около 1 млн рублей
© Kashaev Pavel/East News
Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) лег в рехаб, месяц лечения в котором стоит 9,5 тыс. долларов (около 1 млн рублей). Предположительно, певец находится в израильском Центре реабилитации алкоголизма и наркомании, который расположен в городе Ришон-ле-Цион.
Об этом сообщает Super.ru в своем сообществе во «ВКонтакте». Издание приводит подробности о клинике и программе реабилитации.
Пациенты рехаба проживают в комнатах, рассчитанных на два человека. Пациенты просыпаются в 8 утра и после зарядки отправляются на терапию. Четыре раза в день там предусмотрены групповые занятия. Индивидуальные проходят трижды в неделю.
Для всех проводится арт-терапия с психотерапевтом, три раза в неделю пациенты посещают спортзал с тренером. Занятия спортом возможны в любое время.
В клинике есть бассейн, стол для пинг-понга и бильярд, музыкальная комната с пианино и гитарой. Известно, что смартфоны забирают на время лечения – ими разрешено пользоваться только в отведенные часы. В комнатах установлено Smart TV.
Пациенты питаются трижды в день, но в любое время могут подойти к холодильнику с закусками. В 23 часа все расходятся по комнатам.
Лечение в рехабе длится от месяца до трех. Как долго будет находиться в клинике Моргенштерн*, неизвестно.
Ранее рэпер показал свою палату.
*признан иноагентом на территории РФ