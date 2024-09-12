Заявившая о домогательствах Табакова в 15 лет Проклова рассказала о злобе и обвинениях коллег после признания

Актриса Елена Проклова вновь высказалась об отношениях с покойным режиссером Олегом Табаковым. После признания, что кинематографист домогался ее, когда ей было 15 лет, она столкнулась с негативом со стороны коллег. При этом сейчас звезда благодарна мэтру за то, что он ввел ее «во взрослую жизнь».

По словам Прокловой, когда она решилась рассказать о связи с Табаковым, многие обвинили ее в пиаре на его имени. Но Елена не понимает, как можно называть негатив способом прославить свое имя. Она поделилась, что всегда боялась говорить о произошедшем, так как знала — на нее набросятся. Так и произошло.

Говорить плохо о Табакове актриса больше не стала. Напротив, в новом интервью она поблагодарила режиссера, так как, если исключить интимную составляющую, то он многому ее научил.

«Я очень благодарна Олегу Павловичу Табакову за искренние чувства, которые он испытывал ко мне. За то, что такого уровня человек, может, раньше положенного ввел меня во взрослую жизнь и показал мне ее со столь неприглядной стороны», - заявила Елена Проклова в «Сорян, это подкаст».

Ранее Сергей Никоненко рассказал о любви Олега Табакова к Елене Прокловой.