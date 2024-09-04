«Он мучился, не мог уйти от жены»: раскрыты подробности романа Олега Табакова и Елены Прокловой

Актер Сергей Никоненко рассказал об отношениях кинематографиста Олега Табакова и артистки Елены Прокловой. О романе звезд ходит немало слухов. Но, как заверил народный артист, режиссер действительно любил Елену, и эти чувства были «занозой в его сердце».

Табаков и Проклова познакомились в 1969 году на съемках фильма «Гори, гори, моя звезда». На тот момент актрисе было всего 15 лет, но она смогла очаровать Олега Павловича. Примечательно, что он тогда был в браке с Людмилой Крыловой и серьезно думал разрушить семью из-за чувств к Елене.

«Олег Павлович — великий наш артист. Он мне признался, что любовь к Лене Прокловой стала занозой в его сердце, он мучился, не мог уйти от жены», - рассказал Никоненко в беседе с aif.ru.

Связь артистов продолжалась два года, пока Проклова не вышла замуж. После этого до 2021 года немногие вспоминали об этом романе. Однако после интервью актрисы разгорелся скандал. В нем она призналась, что известный актер домогался ее, когда ей было 15 лет. Его имени она так и не назвала.

Ранее актер Александр Збруев рассказал, что Олег Табаков очень уважал режиссера Константина Богомолова.