«Заявила, что русских „нужно использовать“»: Лолита может лишиться концертов из-за компромата общественников

Певица Лолита Милявская рискует лишиться концертов еще в нескольких городах России. Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в прокуратуру и к администрации городов с заявлением, в котором указали на ее неподобающее поведение на сцене. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Абзаца».

На 23 апреля у Лолиты запланирован концерт в Кирове, но он может сорваться вслед за другими выступлениями артистки в Ульяновске, Волгограде, Перми, Казани, Санкт-Петербурге и Ижевске. Общественники, препятствующие появлению знаменитости на сцене, утверждают: ее поведение не соответствует ценностям России.

«В 2017 году Л.М. Милявская заявила, что русских „нужно использовать“. В конце 2023 года она приняла участие в „голой“ вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, где ползала по полу в нижнем белье и прозрачном боди, за что позже публично попросила прощения. В 2024 году она перепела песню „Кадиллак“, принадлежащую признанному в России лицом, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в сообщении.

Правозащитники также назвали мероприятия с участием Лолиты «вызовом и угрозой утраты традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов».

Напомним, исполнительница хита «На Титанике» оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала Лолиту перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама певица называет происходящее «организованной травлей» со стороны общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее мы писали о том, что в РПЦ осудили Лолиту, обругавшую общественников в канун Страстной недели после отмены концерта.