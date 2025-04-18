В РПЦ певицу Лолиту сравнили с людьми, которые копят гнев перед Судным днем

Протоиерей Александр Ильяшенко в беседе с «Абзацем» прокомментировал поведение Лолиты Милявской, которая обматерила общественников в канун Страстной недели. Исполнительница разозлилась на них после отмены концерта в Ижевске. Активисты инициировали этот вопрос.

Ильяшенко в разговоре с журналистами отметил, что с одной стороны Лолита старается помогать церкви, а с другой ведет себя не самым лучшим образом. По мнению священнослужителя, певица занимается накопительством гнева перед тем, как наступит Судный день.

«Это очень прискорбный факт, но такие люди копят на себя гнев на Судный день. Может ли она исправить свое положение сегодня? Для Господа нет ничего невозможного, а о личных возможностях и планах Лолиты Милявской я сказать не могу», — заявил Ильяшенко.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская получила копию доноса, после которого отменили ее концерт в Ижевске. Певица собирается разобраться с теми, кто причастен к этому.