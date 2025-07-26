Заявил журналистам на мове: Максим Галкин* собирается дать концерт на Украине

Комик Максим Галкин* (признан иностранным агентом на территории России) прибыл вместе с супругой Аллой Пугачевой на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. На мероприятии он признался, что хотел бы дать концерт на Украине.

К Галкину* на фестивале Лаймы Вайкуле подошли украинские журналисты. Во время беседы артист, который покинул Россию вместе с Примадонной и обосновался на Кипре, неожиданно заговорил на мове. Беседу корреспондентов со знаменитостью публикует Telegram-канал Хуже и не скажешь.

Речь шла о возможном концерте комика в Киеве. Как оказалось, Галкин* хотел бы приехать в столицу Украины, чтобы выступить перед местной публикой. Он готов это сделать, если местные власти дадут соответствующее разрешение.

Ранее сообщалось, что подписчики Галкина* испугались за его сына Гарри. Мальчик, как считают фанаты артиста, чуть не пострадал от его напыщенности.

*признан иностранным агентом на территории России