«Едва сына не прибил!»: подписчики Галкина* испугались за Гарри, который чуть не пострадал от напыщенности отца

Комик Максим Галкин* (признан иноагентом на территории России) вновь похвастался достижениями в спорте и продемонстрировал публике свою отличную физическую форму. Однако в этот раз, помимо хвалебных отзывов, артист столкнулся и с критикой — все дело в его сыне Гарри.

Галкин* опубликовал в социальных сетях видео, в котором показал, как обращается с гирей. Рядом с комиком был его сын Гарри. Мальчика напугало то, как отец выполняет упражнение, и он даже пожаловался, что ему должны были выдать бронежилет перед съемкой.

Подписчики мужа Аллы Пугачевой обратили на это внимание. Некоторые из них сочли поведение именитого отца безответственным, ведь опасный предмет мог обрушиться на юного наследника.

«На уме цацки и восторженные комменты, а о ребенке подумал... Едва сына не прибил!» — написали фолловеры.

Ранее пользователи Сети, наоборот, умилились отношениями между Галкиным* и его сыном. Комик привел Гарри в гримерку перед выступлением, где у них завязался забавный диалог.

*признан иноагентом на территории России