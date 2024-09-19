Заявил, что он прокурор, и начал рассказывать сон: мужчина в камуфляже ворвался на заседание по иску Мизулиной

Неизвестный мужчина в камуфляже устроил шоу на заседании по иску Екатерины Мизулиной. О ворвался в зал и зачитал сон, про то как дубовый лист упал на мизинец Артемия Лебедева, пишет Life.ru.

В Лефортовском суде Москвы рассматривался иск главы Лиги безопасного интернета к журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории России) и дизайнеру Лебедеву. Во время слушания туда ворвался некий мужчина, который представился прокурором. После этого он начал зачитывать свой сон. Видения незнакомца якобы должны были раскрыть секрет скандального интервью.

Россиянин увидел во сне истца и ответчиков. Они сидели на полянке и наслаждались погодой. Затем Артемию упал дубовый лист на мизинец, и он подумал, что надо бы сменить фамилию. А упомянуть об этом лучше в интервью с Дудем*. Также дизайнер хотел раскритиковать деятельность Лиги. Мизулина же поддержала во сне стремление мужчины привлечь Лебедева к ответственности, и заявила о намерении получить с него 10 млн долларов, которые пойдут на нужды СВО.

Когда гражданин рассказал сон, то покинул зал суда. Никто из присутствующих не смог назвать, кем он является.

Ранее Лига безопасного интернета и ее глава Екатерина Мизулина подали в суд на Дудя* и Лебедева. По словам Екатерины, совместное интервью мужчин порочит ее честь, репутацию и достоинство.

*признан иноагентом на территории России