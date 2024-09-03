Лига безопасного интернета и ее глава Екатерина Мизулина подали в суд на Дудя* и Лебедева

Лига безопасного интернета и возглавляющая эту организацию Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к блогерам Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом) и Артемию Лебедеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

«Лига безопасного интернета и Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к иностранному агенту Юрию Дудю и блогеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд города Москвы», - рассказали в пресс-службе.

1 августа на YouTube-канале Юрия Дудя* было опубликовано трехчасовое видео с блогером и дизайнером Артемием Лебедевым. В ходе беседы Лебедев признался, что «очень плохо» относится к Екатерине Мизулиной, а ее деятельность якобы «вредна для России». Через некоторое время после выхода интервью глава Лиги безопасного интернета сообщила о намерении отсудить 10 млн рублей у Лебедева и блогера из-за «распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично».

Ранее Екатерина Мизулина заявила, что Россия должна биться за программиста Павла Дурова.

*(признан в РФ иноагентом)