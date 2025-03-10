«Завязываем с криминалом»: почему Хрипунов больше не хочет играть бандитов в кино

Актер Игорь Хрипунов признался, что хочет оставить в прошлом криминальные роли бандитов. Он дал интервью WomanHit.ru.

Знаменитость вспомнил свою работу в детективе «МУР есть МУР». У него там была небольшая роль, но актеру хотелось как можно больше быть в кадре.

«Все время лез даже туда, где меня не стояло. На что, собственно, раздраженный оператор сказал режиссеру Дмитрию Брусникину: «Дим, ну этого здесь вообще не было, чего он везде лезет?» – поделился звезда.

Хрипунов отметил, что взлета в карьере после этого проекта у него не случилось. Но удачная роль бандита определила его стиль, поэтому мужчина часто получает предложения сыграть именно таких персонажей.

«Этот криминальный мир нужно уже просто оставить в прошлом», – заявил актер.

Игорь рассказал о съемках фильма «Стажник−2» с режиссером Алексеем Быстрицким. Там он тоже сыграл бандита. Над ним и другими коллегами в образах шутили даже звукооператоры. Тогда мужчина всерьез задумался о смене образа.

«И я сказал тогда своему агенту: «Настя, завязываем с криминалом, я по этому поводу сказал все и уже повторяюсь». Хватит, тем более что артист и роль в восприятии зрителя сливается в одно, и меня самого наделяют качествами сыгранных героев. Относятся определенным образом — так, что тошно становится и хочется напомнить, что я играю не одних бандитов», – добавил он.

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