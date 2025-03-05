«Нарушаем дисциплину»: актер Александр Метелкин рассказал о дружбе с Кологривым

Звезда сериала «Летучий корабль» Александр Метелкин рассказал, что ему очень нравится работать с Никитой Кологривым. По его словам, их дуэт всегда создает в коллективе веселую и непринужденную остановку.

"Я очень общительный, компанейский человек и с любым найду общий язык. Никита Кологривый — это мой друг, с которым я много-много лет знаком. Когда мы вдвоем, вся площадка начинает «угорать». Мы нарушаем дисциплину, рассказываем анекдоты, импровизируем, и это всегда весело", — рассказал Метелкин в беседе с kp.ru.

При этом, отметил актер, шалости никак не сказываются на производственном процессе — потому что, несмотря на них, все указания режиссера строго выполняются.

Ранее мы писали о том, что режиссер сериала «Метод» Юрий Быков назвал Кологривого лучшим актером российской киноиндустрии