«Завязалась симпатия»: Ани Лорак раскрыла правду о знакомстве с Филиппом Киркоровым

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, рассказала историю знакомства с коллегой по сцене Филиппом Киркоровым. По ее словам, первая встреча с поп-королем произошла в 2004 году на съемках новогоднего мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

«Он играл черта, а я играла Оксану. Завязалась симпатия. Это долгая история, но, когда я пригласила Филиппа на день рождения, я думала, что он точно не придет, потому что он Филипп Киркоров… Такое было удивление, когда Филипп пришел с большим букетом», - разоткровенничалась Лорак в YouTube-шоу Стаса Ярушина MUZLOFT.

Певица подчеркнула, что исполнителю хита «Цвет настроения синий» было комфортно на ее празднике, поэтому он ушел одним из последних гостей.

По словам Каролины, на самом деле Филипп совсем не такой, каким его видят на экране. Она назвала артиста добрым, чутким, сентиментальным и очень ранимым.

«С тех пор завязалась наша дружба, я увидела просто парня», —резюмировала Лорак.

Ранее Ани Лорак расплакалась на сцене во время большого сольного концерта в Москве. Исполнительница хита «Лабиринт» не смогла сдержать эмоций, когда увидела заполненный до отказа многотысячный зал. От волнения она перепутала куплеты в песне.