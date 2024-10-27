Произошел конфуз: Ани Лорак расплакалась во время концерта в Москве

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, расплакалась на сцене во время большого сольного концерта в Москве. Исполнительница хита «Лабиринт» не смогла сдержать эмоций, когда увидела заполненный до отказа многотысячный зал.

Во время исполнения одной из песен произошел конфуз. От волнения певица перепутала очередность куплетов. Однако зрители в зале не обратили на это внимание. Уже после концерта Лорак рассказала о причинах срыва в беседе с mk.ru.

«Мои поклонники ждали полгода этого концерта. Билеты были куплены еще в «Крокус Сити». И они их не сдавали, хотя мы долго не сообщали, в каком зале будет концерт. Это – преданность, это – любовь, у нас по-настоящему все», - разоткровенничалась артистка.

Она также отметила, что поет чувствами, а голос - инструмент, который их передает. Именно поэтому артистке так сложно скрыть свои эмоции от поклонников.

Ранее Ани Лорак пожаловалась на 13-летнюю дочь Софию от первого брака. Артистка призналась, что всеми силами старается сохранить хорошие и дружеские отношения с наследницей, которая начинает проявлять сложный характер.