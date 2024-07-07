«Завяли лютики сразу»: Проскурякова рассказала правду об отношениях с Николаевым

Певица Юлия Проскурякова замужем за композитором Игорем Николаевым 15 лет, однако в начале отношений она была его любовницей без всякой надежды на серьезное продолжение. Об этом артистка рассказала в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

По словам Юлии, однажды она решила признаться Николаеву в своих чувствах, но он оказался не готов ответить взаимностью.

«Не сдержалась, сказала ему, что я его люблю. А он так завис на какое-то время и спросил меня: „Зачем?“. Я про себя подумала: „Ничего себе поворот“. Завяли лютики сразу»,— разоткровенничалась Проскурякова.

При этом присутствовавший в студии Николаев пояснил, что просто был удивлен таким поворотом событий, он долго не мог отойти от скандального развода с Наташей Королевой и явно был не готов строить семью с девушкой, которая на 22 года моложе.

Со временем переживания утихли и Николаев понял, что рядом с ним находится именно та женщина, которую он ждал всю жизнь. Говоря о чувствах к Проскуряковой, композитор признался, что «это не происходило, как водевиль, все в один день».

«Это все-таки проходили годы. Во всяком случае у нас есть доказательство нашей любви — это наша дочка»,— заключил Николаев.

Ранее Николаев и Проскурякова спровоцировали новые разговоры о проблемах в браке. В Сети появился анонс их клипа на песню «Родные люди», в котором поклонники не увидели любви между супругами.