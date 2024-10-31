«Стоило подольше подумать»: Собчак раскритиковала Кристину Агилеру в образе Дракулы

Певица Кристина Агилера снялась в фотосессии в образе Дракулы перед празднованием Хэллоуина. На новых снимках артистка изменилась до неузнаваемости. Ее наряд обсудила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Звезды кино и шоу-бизнеса публикуют в соцсетях кадры с необычных фотосессий, которые посвящены празднику Хэллоуин. Многие в этот день выбирают образы героев фильмов и книг, многие из них пугающие. Так, 43-летняя Кристина Агилера вдохновилась графом Дракулой.

На фотографии певица предстала в красном платье с корсетом, в массивных украшениях и с белыми волосами, собранными в прическу в старинном стиле. На женщине был яркий макияж, а изюминкой образа стали красные губы с имитацией крови. Звезда позировала на столе, а на другом снимке показала белые клыки и маникюр с длинными ногтями, напоминающими когти. Ксения Собчак не смогла пройти мимо образа поп-дивы и решила высказаться.