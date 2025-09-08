«Завтра встретимся»: история с губернатором Самарской области и Егором Кридом получила продолжение

Губернатор Федорищев заявил, что Умар Кремлев приедет к нему обсудить Крида. Об этом стало известно из соцсетей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который накануне пригласил на серьезный разговор Егора Крида и Умара Кремлева, добился визита президента Международной ассоциации бокса. Однако сам певец пока не решается ехать на беседу.

«Егор. Умар набрал. Завтра встретимся. Но, а сам?» — написал в соцсетях Федорищев.

Напомним, Егор Крид публично ответил Екатерине Мизулиной, которая возмутилась номером певца на его концерте. Во время исполнения одной из песен Крид целовался с девушкой, одетой в шорты и топ. Общественница назвала действия на сцене «развратными» и сравнила мероприятие с голой вечеринкой.

После этого Крид заявил, что общественница «больная на всю голову». Он также сожалел, что у него нет времени на то, чтобы «отправлять ее на проверку в СК, прокуратуру и психоневрологический диспансер».

Ранее мы писали о том, что Егор Крид принял участие в крестном ходе после конфликта с Мизулиной.