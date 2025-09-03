«Завтра — Пугачева с Галкиным* в Москве»: Мизулина раскрыла последствия скандального шоу Егора Крида

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после скандального шоу Егора Крида в «Лужниках» предположила, что в скором будущем следует ожидать возвращения в Россию Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

«Сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра — Пугачева с Галкиным* в Москве. Вектор вполне понятен», — заявила Екатерина в своем Telegram-канале.

Как пояснила Мизулина, концерты с элементами стриптиза не запрещены, но детей на них быть не должно. На концерте Крида при этом минимальный возраст посещения был указан 12+

«Девочки-подростки теперь начнут повторять и танцевать стриптиз после этого концерта», - выразила уверенность Екатерина.

Напомним, 30 августа на сольном концерте Егора Крида в «Лужниках» во время одного из номеров танцевали девушки на пилоне в откровенных костюмах. Кроме того, одна из танцовщиц страстно целовалась с артистом на сцене и этот момент показывали на большом экране. После концерта на Егора Крида обрушилась критика в соцсетях.

Ранее продюсер Яна Рудковская похвалила рэп-исполнителя Егора Крида и заявила, что он установил рекорд во время сольного концерта в «Лужниках». Он сделал самое дорогостоящее шоу в России. По подсчетам Рудковской продакшн обошелся Криду в 200 миллионов рублей.

*Признан иностранным агентом на территории России