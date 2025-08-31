«Сделал самое дорогостоящее шоу в России»: Рудковская озвучила стоимость концерта Егора Крида в «Лужниках»

Продюсер Яна Рудковская похвалила рэп-исполнителя Егора Крида и заявила, что он установил рекорд во время сольного концерта в «Лужниках».

«Я второго такого случая не знаю. Он сделал самое пока дорогостоящее шоу в России. По моим скромным подсчетам, продакшн ему обошелся в 200 миллионов рублей. Это, безусловно, рекорд среди всех российских шоу», — заявила Яна в своем Telegram-канале.

Она выразила уверенность, что шоу стоило потраченных денег. В частности, Яна отметила звук, свет, экраны, спецэффекты и гостей на сцене.

«Баста, Лепс, Киркоров, Шифутинский, Мот, Тимати, Джиган, Jonny», — перечислила продюсер выступивших на концерте Крида артистов.

При этом Яна подчеркнула, что ее подопечный Дима Билан устроил ранее стадионное шоу с полетами над сценой. Крид, по ее словам, повторить подвиг Билана не решился.

«Глобальных полетов на шоу не было, да и, наверное, странно было бы перелетать Билана после Билана. Дима закрепил за собой статус самого летающего поющего артиста», — заключила Рудковская.

30 августа у Егора Крида состоялся сольный концерт на стадионе «Лужники», на который было продано свыше 85 тысяч билетов.

Ранее сообщалось, что в конце шоу Крид устроил внезапный перформанс. Он страстно поцеловал в губы танцовщицу. Этот момент показали на большом экране, но потом изображение пропало, оставляя интригу, что случилось дальше.