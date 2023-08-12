«Завтра придем к Богу — я, Волочкова и Джигурда»: Прохор Шаляпин назвал самых честных звезд шоу-бизнеса

Российский певец Прохор Шаляпин поделился в очередной раз информацией о себе и открыто заявил, что стал частью шоу-бизнеса исключительно благодаря своему напористому характеру. Открывающиеся со временем перспективы сулили молодому исполнителю еще больший успех, но тот, по своему заверению, не хотел ради этого становиться лицемером, передает StarHit. Точно такими же людьми Шаляпин считает шоумена Никиту Джигурду и балерину Анастасию Волочкову.

Свой путь к эстраде 39-летний финалист музыкальных конкурсов назвал бездорожьем. Жестокая реальность диктует свои условия — кто стал никем, тот спал не с тем, констатирует исполнитель. По его словам, нет ни одной звезды в том же возрасте, которая добилась бы успеха без посторонней помощи. Абсолютно верно считать, что никто подобной информацией делиться не хочет. Получилось так, что самыми порочными медиалицами стали Джигурда, Волочкова и сам певец. Однако последний берется оспорить данное утверждение, практически обращаясь к Богу.

«И главные изгои шоу-бизнеса — я, Джигурда и Волочкова. Мы, мол, самые порочные. Да мы самые святые! Завтра придем к Богу — я, Волочкова и Джигурда — нам сразу откроют ворота в рай», — заявил исполнитель.

Прима особенно пришлась по душе Шаляпину. Он увидел в ней родного человека. А противостояние с пожилыми звездами эстрады, которые третируют Анастасию и ей подобных, певец назвал дьявольским.

Ранее Шаляпин высказался о смерти миллионерши Татьяны Дэвис, с которой его связывали отношения. По словам артиста, он искренне сожалеет о кончине бывшей возлюбленной, однако не из-за чувств, а исключительно из-за денег и беспечной жизни.