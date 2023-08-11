Прохор Шаляпин не успел насладиться богатством скоропостижно умершей Татьяны Дэвис

Российский певец Прохор Шаляпин высказался о смерти бывшей пассии Татьяны Дэвис. Он заявил, что скучает по возлюбленной, но исключительно из-за беспечной жизни с ней, когда о деньгах не приходилось думать. Финалист проекта «Фабрика звезд-6» поделился наболевшим в интервью на YouTube-канале PROжизнь.

Ни о каких высоких чувствах в отношениях с Дэвис речи не идет, следует из рассказала певца. Скука, вызванная смертью экс-возлюбленной, связана в первую очередь с ее деньгами. Шаляпин оказался не готов столкнуться с бедностью, о которой даже не помышлял с богатой избранницей.

Во время романа с Дэвис финалист проекта «Фабрика звезд» сорил деньгами налево и направо и жил на полную катушку. Как только женщины не стало, певцу пришлось затянуть пояс. Даже спустя несколько лет после смерти возлюбленной Шаляпин не может смириться со своим положением. Ему обидно, что скоропостижно скончавшаяся Дэвис не дала насладиться в полной мере безбедной жизнью. При этом певец во время интервью заявил, что никогда и не скрывал своего истинного отношения к миллионерше из США.

Ранее Шаляпин сделал заявление о своем настоящем имени. По словам артиста, изначально его звали Андрей Захаренков. К знаменитому семейству оперных певцов она на самом деле не имеет никакого отношения. Шаляпин практически не поднимает эту тему во время общения с журналистами, поэтому лишь небольшая часть поклонников знает о таком факте биографии кумира. Решение об изменении имени он принял 20 лет назад. По прошествии десятков лет певец не жалеет о принятом выборе.