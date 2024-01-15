Заворотнюк сделала неожиданное заявление

14 января дочери тяжелобольной Анастасии Заворотнюк Анне исполнилось 28 лет. Девушка, воспользовавшись случаем, написала пост благодарности своим близким.

Анна обратилась к родным на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Заворотнюк назвала бесценной ту поддержку и тепло, которую она получает каждый день от родных и близких. Она призналась, что это ее заряжает и вдохновляет в непростой период для ее семьи. Анна выразила надежду, что все в итоге наладится.

«Каждый день моей жизни наполнен любовью, я очень благодарна судьбе за людей, которых она мне посылает. Впереди светлое будущее и бесконечное количество радости и счастья. Спасибо всем, кто наполняет меня и дарит мне любовь, это взаимно», — написала она.

Известно, что дочь Заворотнюк в 2022 году переехала из России в Дубай. Тогда девушка признавалась, что отъезд связан с работой ее возлюбленного, а не с политическими событиями. Анна девять лет состоит в отношениях с предпринимателем, чье имя держит в секрете. В 2021 году модель объявила о своей помолвке, однако она ничего не рассказывала о свадьбе.

Ранее блогер Суворкин заявил, что Петр Чернышев находится на грани развода с тяжелобольной Заворотнюк.