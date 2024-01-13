Блогер Суворкин заявил, что Чернышев на грани развода с тяжелобольной Заворотнюк

В 2019 году у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали агрессивную форму рака мозга - глиобластому. Все эти годы рядом со звездой «Моей прекрасной няни» находился муж, фигурист Петр Чернышев. Однако в Сети появляется все больше слухов о скором разводе знаменитостей.

Так, блогер Антон Суворкин в своем YouTube-шоу Anton S Live заявил, что Чернышев давно изменяет своей тяжелобольной супруге.

«Брак сейчас ее трещит по швам. По источникам, муж и Заворотнюк находятся на грани развода», – заверил блогер.

Суворкин также отметил, что в светской тусовке давно знают, что у фигуриста якобы плохие отношения с дочерью актрисы Анной Заворотнюк, так как она в курсе того, что спортсмен имеет отношения на стороне.

Блогер Anton S обсуждает скандалы и сплетни, о которых ему рассказывают подписчики. Подтверждения информации о возможном разводе звездной пары нет.

Ранее мы писали, что в Сети появились слухи о возможных разногласиях звездной пары. Причиной стали новогодние видео, на которых взрослые дети Заворотнюк Анна и Майкл приехали к актрисе на праздник. Внимательные подписчики заметили: фигуриста в тот момент не было рядом. Супруг звезды не появился ни на одном снимке.