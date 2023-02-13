Заворотнюк после выздоровления наслаждается жизнью за границей

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк недавно вылечилась от болезни, которую подхватила в Эмиратах. Туда 26-летняя Анна отправилась жить со своим женихом, личность которого до сих пор скрывает. Поклонники удивлены, что девушка уехала от больной матери. Но она признавалась, что последовала за избранником.

Напомним, что первые дни в жаркой стране выдались для Анны тяжелыми. Ее организм дал сбой из-за какого-то вируса или на девушку так повлиял новый климат. Она долго лечилась, а теперь может наслаждаться роскошной жизнью.

Недавно звезда соцсетей показала, как катается по волнам на «ватрушке». Это экстремальное развлечение принесло красавице массу положительных эмоций. Она призналась, что поборола свой страх. Ей приятно, что избранник поддерживает ее во всем.

«Он замечательный! Безумно добрый, искренний и интересный! У нас скоро будет годовщина — 8 лет вместе», – делится в личном микроблоге модель.

Многие пользователи Сети следят за соцсетями Анны для того, чтобы узнать подробности о состоянии ее тяжелобольной матери. Но она уже давно не высказывалась на эту тему. Девушка даже не стала писать поздравление в день рождения 52-летнего отчима Петра Чернышева. Ходят слухи, что после переезда наследницы их отношения совсем испортились.