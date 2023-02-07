Маме не понравится: найдены доказательства конфликта между дочерью Заворотнюк и ее мужем

Уже долгое время все внимание прессы приковано к Анастасии Заворотнюк. Журналистов интересует не только самочувствие актрисы, но и родственные отношения внутри ее семьи. Поговаривают, Анна, дочь знаменитости, давно находится в ссоре с Петром Чернышевым. И, кажется, на днях было найдено подтверждение конфликта.

Дело в том, что недавно фигуристу исполнилось 52 года. Обычно наследница Анастасии не игнорирует дни рождения близких и поздравляет их в публичном пространстве. На этот раз Анна сделала исключение, не оставив ни одного комментария в адрес Петра. После этого пользователи Сети сразу заподозрили раскол в семье Заворотнюк.

Кроме того, перед своим отлетом в Дубай девушка провела несколько дней в компании своей бабушки и близких подруг. О проведенном времени наследница Анастасии рассказала в личном блоге и поделилась красивыми кадрами со встречи. К слову, на снимках вновь не было Чернышева.

Сама же Анна пока никак не комментировала сложившуюся обстановку.

Ранее Заворотнюк младшая впервые отреагировала на слухи о своей беременности. Подробности читайте в этой статье.