«Завоевывать внимание публики»: раскрыта причина конфликта Киркорова и Успенской

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал скандал между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской. По его мнению, исполнитель хита «Цвет настроения синий» таким образом решил «взбодрить» интерес к своей персоне.

«У Киркорова был дикий стресс, когда о нем перестали говорить. Поэтому он все что угодно готов сделать для того, чтобы о нем снова начали говорить», - сказал Лоза в беседе с aif.ru.

Он пояснил, что самое страшное для артиста - забвение. Именно поэтому Киркоров, который подвергся «отмене» в конце 2023 года, все что угодно готов сделать для того, чтобы о нем вспомнили.

«Это я могу написать книгу, а Киркоров не может. Понимаете, разница в чем? Это я могу написать песню – он не может. Я могу написать стихотворение – он нет, и так далее. И чем он может тогда завоевывать внимание публики? Скандалом», - заверил композитор.

Он также подчеркнул, что для шоу-бизнеса не существует понятия «тактично - не тактично. Красиво – некрасиво».

Напомним, между Успенской и Киркоровым произошел конфликт после того, как певица назвала его женоненавистником. Артист подал в суд, требуя взыскать с нее 10 млн рублей. Кроме того, он назвал Успенскую «попрошайкой». Узнав о высказывании, певица отправила Филиппу досудебную претензию, по которой можно уладить конфликт без исков.

Ранее Любовь Успенскую разочаровало присутствие Киркорова в жюри «Новой Фабрики звезд».