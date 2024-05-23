Филипп Киркоров разочаровал Любовь Успенскую в финале «Новой Фабрики звезд»

Певица Любовь Успенская выступила в финале «Новой фабрики звезд» и спустя время прокомментировала участие в съемках. Заодно артистка «прошлась» по коллеге Филиппу Киркорову.

Успенская спела на проекте с двумя финалистками – Марией Гордеевой и Нонной Еганян. Они исполнили хит «К единственному нежному».

По мнению певицы, «получилось очень нежно и трогательно».

«Единственное, что меня разочаровало - это присутствие Киркорова в жюри, но в целом финал удался», - призналась Успенская в публикации на своей странице в соцсетях.

Также она поздравила Гордееву с победой и похвалила девушку. Остальным участникам певица пожелала не останавливаться на достигнутом и быть благодарными зрителю.

Напомним, между Успенской и Киркоровым произошел конфликт после того, как певица назвала его женоненавистником. Артист подал в суд, требуя взыскать с нее 10 млн рублей.

Ранее мы писали, как Киркоров, сидящий в жюри, реагировал на выступление Успенской на «Новой Фабрике звезд».