«Заводился по поводу любой несправедливости»: актер Васильев рассказал о тяжелом характере Шукшина

Актер Анатолий Васильев рассказал, что Василий Шукшин заводился из-за малейшей несправедливости, об этом сообщает aif.ru. По словам актера, они с режиссером близко дружили.

Васильев рассказал, что в жизни Василий Шукшин был эмоциональным человеком, и не мог терпеть несправедливости.

«У него часто желваки ходили, Вася заводился по поводу любой несправедливости: так нельзя, так нечестно. Он человек чистой души был. Чувство справедливости — обостренное даже — вот что у него было», — объяснил актер.

Народный артист также добавил, что Шукшин по характеру был таким, каким зритель его увидел в «Калине красной».

«Созревший, зрелый, как эта калина была, с четкими устоями и принципами», — поделился Васильев.

Василий Шукшин ушел из жизни на 46-м году жизни во время съемок фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай». Режиссер долгое время мучился от язвы желудка. Болезнь прогрессировала еще в молодости, когда он пристрастился к алкоголю. Последние годы жизни Шукшин отказывался от спиртного. Причиной смерти стал инфаркт миокарда.

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