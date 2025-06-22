Завизжала от радости: Роза Сябитова публично обратилась к внучке по особому поводу

Роза Сябитова публично обратилась к внучке по особому поводу.

63-летняя телеведущая трогательно поздравила внучку с днем рождения в социальных сетях. Она опубликовала кадры, где запечатлена ее маленькая родственница Мирослава, которая родилась в браке Ксении Сябитовой и ее мужа Максима Шевченко. Девочке исполнилось три года.

Девочка выбрала в качестве праздничного наряда голубое платье с пышной юбкой и рукавами-фонариками: она забежала в украшенную шарами комнату, хлопая в ладоши.

«С днем рождения, зайка! Ой, все подарки упали», — произнесла за кадром Ксения.

Мирослава не стала скрывать эмоций. Она завизжала от радости и поблагодарила родителей за подарки.

«Поздравьте нас с днем рождения! Нам три года! Так искренне радоваться и благодарить могут только дети. Я люблю тебя, моя принцесса!» — написала она.

Подписчики телеведущей также присоединились к поздравлениям: «Какая искренняя радость!», «Милашка-принцесса», «Здоровья и счастья малышке!».

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