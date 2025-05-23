«Такими были старушки у подъездов»: Соседов «прошелся» по Гузеевой с Сябитовой и шоу «Давай поженимся!»

Музыкальный критик Сергей Соседов негативно высказался о шоу «Давай поженимся!» и его ведущих Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. По его мнению, сам проект дешевый, а его участницы ведут себя, как старушки на лавочке.

«Давай поженимся!» выходит в эфир уже много лет. В 2022 году программу ненадолго закрыли, но затем создатели вновь вернулись к съемкам. В Сети считают, что шоу держится на Гузеевой и Сябитовой, и критик Соседов в каком-то плане согласился с этим, но отметил – от этого лучше проект не становится.

«Само шоу дешевое. И Лариса, и Роза играют в предложенных обстоятельствах, по предписанным правилам. Они должны так себя вести: разбитно, как простые бабушки на лавочке. Именно такими были старушки у подъездов в советское время. Я это хорошо помню», - заявил Сергей на YouTube-канале «Антонимы Фан».

К слову, Сергей Соседов довольно часто критикует отечественных звезд. Однако некоторые артисты все-таки ему нравятся. Например, SHAMAN. Он считает, что вокалист вполне может победить на конкурсе «Интервидение».

Ранее Сергей Соседов высказался о возвращении на сцену Николая Носкова.