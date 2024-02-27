«Завистники не дождутся»: лидер группы «Мираж» вышел на связь с больничной койки

Неделю назад лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов сломал ногу перед концертом в Москве. Бессменному гитаристу коллектива пришлось сделать срочную операцию.

Ногу гитариста пришлось оперировать, а кости — скреплять титановыми вставками.

«Но завистники не дождутся: как встану с больничной койки, сразу отправлюсь на гастроли. Операция прошла сразу после возвращения с концерта в секретном городе Саров», — цитирует Горбашова mk.ru.

Сама операция вместе с титановой вставкой стоила 133 тыс. рублей с учетом персональной скидки музыканта. Еще 25 тыс. рублей артисту пришлось потратить на медицинские обследования.

Теперь Алексей Горбашов вынужден еще, как минимум три недели передвигаться на костылях.

Музыкант сломал ногу во время саундчека в московском клубе. После этого врачи предписали Горбашову постельный режим. Но он продолжил выступать и поплатился за это. В итоге гитарист коллектива оказался в больнице. Но поставить на паузу работу ему все же придется, ведь ему потребуется около шести недель для восстановления. Правда, ближайшие концерты Алексей отменять не намерен.