«Зависть ко мне»: Буланова рассказала, почему испортились ее отношения с экс-мужем Радимовым

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в интервью Ксении Собчак рассказала, почему испортились ее отношения с бывшим мужем Владиславом Радимовым. Главной причиной она назвала взаимное непонимание и обиды, вызванные ее независимым характером.

Буланова подтвердила, что Радимов мог позволять себе уничижительные комментарии о ее карьере.

«Что ты там работаешь? Да кому ты нужна? Чего ты там зарабатываешь?» – говорил он.

Певица тогда оправдывала его, списывая это на разницу в доходах, но позже почувствовала, что его гордость сменилась завистью.

«По сравнению с его заработками, наверное, мои были совсем копеечные. Я его просто оправдывала. Я же не могла сказать: «Ты придурок вообще! Что ты лепишь?! Что ты несешь?!» Наверное, на тот момент он гордился, потом в какой-то момент показалось, что у него какая-то зависть ко мне», – поделилась она.

Однако главным камнем преткновения стало ее нежелание опекать его.

«Есть такое во мне — я не буду бегать за человеком. Не хочет — не надо», — заявила певица.

Радимова обижало, что она отказывалась приезжать за ним, например, когда он был в баре. Буланова объясняла это усталостью после концертов и не понимала такой необходимости: «Он что, немощный? Или не надо так бухать, если не умеешь. Вызови водителя».

Она знает, что нынешняя жена Радимова ведет себя иначе, но сама Буланова — «другой человек вообще».

Ранее мы писали о том, что Буланова рассказала о домогательствах влиятельных мужчин.