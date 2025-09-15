«Пытались меня склонить»: Буланова рассказала о домогательствах влиятельных мужчин

Певица Татьяна Буланова рассказала, что в начале карьеры столкнулась с влиятельными мужчинами, которые предлагали ей помощь в продвижении в обмен на ее тело. Артистка отказалась и до сих пор считает низким соглашаться на подобное ради статуса звезды.

В интервью Ксении Собчак Буланова прокомментировала свои слова о жертвах домогательств. Она призналась, что не жалеет их. По ее мнению, в шоу-бизнесе многие сами принимают решение — продвигаться через постель или нет. Татьяна подчеркнула, что это не харассмент, а выбор девушек.

«Ты поддалась, значит, ты получишь какие-то блага, продвижение, повышение и так далее. Все, ты стала звездой — молчи», - заявила певица.

Буланова поделилась, что тоже в какой-то момент оказалась перед выбором, но она не смогла переступить через себя. Достоинство для нее оказалось дороже карьеры.

«Были моменты, люди из криминальных историй пытались меня на что-то склонить, но для меня это табу», - призналась Татьяна.

Ранее Татьяна Буланова обратилась к Алле Пугачевой после ее слов о подтанцовке.