Зависть и тревога: продюсер Рудченко объяснил угрозы со стороны Разина

Продюсер Рудченко рассказал, что Разин боится потерять деньги от «Ласкового мая», об этом сообщает News.ru.

Накануне экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин начал угрожать артистам, которые должны были выступить на концерте памяти Юрия Шатунова. Из-за угроз расправой Татьяне Булановой, которая собралась участвовать в концерте, пришлось даже усилить охрану.

Продюсер Павел Рудченко объяснил агрессивное поведение Разина тревогой и боязнью потерять деньги.

«Я думаю, у Андрея Разина не просто зависть, а тревога. Он негодует, потому что всегда на творчестве Шатунова и "Ласкового мая" зарабатывал он. А после трибьют-концерта будет выпускаться альбом, заработает другой лейбл, который не имеет прямого отношения к "Ласковому маю"», — объяснил Рудченко.

По словам музыкального критика, виноват в этом только сам Андрей Разин, который уехал из России и оборвал все связи с Юрием Шатуновым.

«С Шатуновым у него были непонятные отношения. Он сам от всего отрекся, теперь зарабатывать ему не получится, и от этого у него разочарование», — добавил Рудченко.

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