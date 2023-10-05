Бьянка озвучила минимальную сумму, которую должен зарабатывать ее возлюбленный

Бьянка рассказала, что ее возлюбленный должен получать не меньше 500 тысяч рублей, об этом сообщает портал «Звук».

Певица пришла на подкаст «Ниче святого» к Марку Андерсону и рассказала, что сейчас ее сердце свободно. По словам Бьянки, она не любит длительные отношения, поэтому в ее жизни были мужчины разных профессий, а вот с безработными она не спит.

«Я попробовала всех: это были бизнесмены, танцоры, строители, музыканты, гитаристы, архитекторы», — вспомнила она.

Звезда отметила, что не может жить вместе с мужчиной, который диктует в отношениях свои правила и требует под них подстраиваться. При этом, отвечая на вопрос, сколько должен зарабатывать возлюбленный Бьянки, певица назвала внушительную сумму.

«Если человек будет получать хотя бы 500 тысяч рублей, это возможно. Я готова идти на компромиссы, если он не может мне Мальдивы за два миллиона обеспечить, а у меня мечта — полететь в Париж, чтобы он меня свозил. Договоримся, ничего страшного», — объяснила звезда.

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