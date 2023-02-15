Лучший спектакль с Инной Чуриковой в главной роли вернется в «Ленком»
Глеб Панфилов восстановит спектакль, в котором играла Инна Чурикова .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@EthnicChannels1»
Народный артист РСФСР, российский режиссёр и сценарист Глеб Анатольевич Панфилов заявил о намерении вернуть в репертуар «Ленкома» спектакль, в котором когда-то играла его супруга Инна Чурикова.
«Аквитанская львица, а точнее её переосмысление, вернётся на сцену родного театра спустя 13 лет.
По словам самого Панфилова, он также собирается переименовать спектакль, назвав его в честь оригинала: «Лев зимой».
История о непростых отношениях престолонаследников, закончавшаяся открытым противостоянием, с точки зрения Панфилова не теряет свою актуальность.
«С основным актерским составом тоже определились. Только вот кто именно будет играть королеву, пока говорить рано. Я веду переговоры с актрисами, которых имею в виду», - рассказал Панфилов KP.ru.