Сидел на руках у отца: Владимир Пресняков и Наталья Подольская выступили на сцене с младшим сыном

Певец Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская впервые вышли на сцену с младшим сыном. Артисты выступили на фестивале «Вельвет Фест» в Москве. Об этом сообщает Леди Mail.ru и публикует кадры со знаменитостями.

На видео артисты исполняли песню «Любовь выбрала нас», а трехлетний Иван в это время сидел на руках у отца. Наталья Подольская предстала в белом сияющем платье в пол, а Владимир Пресняков был в черной футболке и брюках в тон. Примечательно, что сын знаменитостей впервые вышел на сцену с родителями, в отличие от своего старшего брата Артемия.

Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились в 2005 году и поженились через пять лет. У супругов двое сыновей — 9-летний Артемий и трехлетний Иван.

Артисты считаются одной из самых крепких супружеских пар российского шоу-бизнеса. В недавнем интервью Наталья Подольская поделилась секретами крепкого брака и отметила, что в семейной жизни, как и в работе, важно уметь не замечать недостатки друг друга и идти на компромисс.

«У всех есть недостатки — кто-то раскидывает носки, кто-то не выключает за собой свет, кто-то не выбрасывает огрызки. Компромиссы необходимы везде — и в работе, и в семье», — подчеркнула певица.

Также Наталья Подольская призналась, что муж всегда уступает ей на сцене, когда они выступают вместе, и одевается в черное, что видно и на свежих кадрах с концерта.

Ранее мы писали о том, что Владимир Пресняков впервые вывел младшего сына на сцену.