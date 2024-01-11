«Зависимый должен сам увидеть свою проблему»: экс-супруга Александра Серова выгнала возлюбленного из дома

Бывшая супруга исполнителя Александра Серова рассказала о проблемах в личной жизни. Женщине пришлось выгнать из дома нового возлюбленного. Причиной тому стало пристрастие избранника к спиртным напиткам, пишет StarHit.

Елена Стебенева, экс-супруга певца, призналась, что новый избранник доставил ей множество хлопот. Мужчина пристрастился к алкоголю и стал все чаще проявлять агрессию по отношению к ней.

Тем не менее помочь избраннику не удалось. Елене пришлось выгнать его из дома, чтобы больше не жить с дебоширом.

«Я пыталась его спасти. Всю ответственность за его жизнь взяла на себя. А это ошибка. Нельзя заставить человека меняться. Зависимый должен сам увидеть свою проблему», — заявила Стебенева.

Однако при этом женщине удалось сблизиться со своей дочерью. Они делают все возможное, чтобы поддерживать друг друга.

Ранее Александр Серов высказался о бывшей супруге. Певец завил, что до сих пор испытывает чувства к ней.