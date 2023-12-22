«Много лет был предан ей»: Александр Серов высказался о бывшей супруге

Известный 69-летний певец и композитор Александр Серов рассказал о своем отношении к бывшей супруге, гимнастке Елене Стебеневой, в браке с которой он прожил 20 лет. Соответствующее признание артиста прозвучало в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

«Я оказался однолюбом. Много лет был предан ей. Хотя про меня говорили, что я изменял направо и налево. Как может артист все время изменять? Если он будет все время заниматься женщинами, его просто не хватит», - заявил музыкант.

Певец допустил, что по-прежнему испытывает чувства к бывшей избраннице. По его мнению, подобное явление нормально, поскольку он живой человек и обладает правом иметь в душе «остатки от совместной жизни».

Кроме того, Серов признался, что не был в курсе новости о том, что Стебенева разводится со своим вторым супругом. Он подчеркнул, что их общая с гимнасткой дочь также не рассказывала ему о переменах в жизни женщины.

«Если у нее есть хоть немного мозгов, то не стоит нырять в третий брак. Хотя это ее дело», — заключил артист.

Ранее Александр Серов заявил, что тратит на внуков 500 тысяч рублей в месяц.