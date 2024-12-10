Зависимость от препаратов и преследования: куда пропал победитель «Евровидения» Рыбак

Победитель конкурса «Евровидение – 2009» Александр Рыбак признался, что 11 лет был зависим от препаратов. На его состояние также повлиял скандал с фанаткой, которая преследовала артиста и обвинила его в домогательствах. Звезда даже подал на нее в суд. Подробности сообщает Super.ru.

Исполнитель хита Fairytale много лет принимал антидепрессанты, что отразилось на его здоровье и работе. Певец поборол зависимость, но стал давать короткие концерты. Длинные выступления ему тяжело даются из-за плохой концентрации и усталости.

СМИ пишут, что у 38-летнего артиста нет жены и детей. При этом у него всегда было много поклонниц. Одна из таких на протяжении долгого времени преследовала его. Сталкерша два года назад устроила охоту на звезду – постоянно звонила ему, угрожала и даже публично обвинила в домогательствах.

Из-за этого Александру пришлось обратиться в суд. С июня 2023 года для этой девушки действует судебный запрет на приближение к артисту.

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