Особые требования: как зарабатывает Александр Рыбак и почему не готов приезжать в Россию

Певец Александр Рыбак продолжает выступать на сцене, но не приезжает в Россию. Победитель конкурса «Евровидение» с хитом Fairytale готов петь за гонорар от 3,3 млн рублей, но только 20 минут. Подробности жизни артиста сообщает Super.ru.

По данным источника, звезда не отказывается от корпоративов, но выступает всего от 20 до 40 минут. За это он требует от 30 до 40 тысяч евро (3,3-4,4 млн рублей). Если программа занимает 40 минут, то растет и цена — такой концерт обойдется уже в 60-80 тысяч евро (6,6-8,8 млн рублей).

У певца есть также особые требования. Он отказывается от использования на сцене дыммашины. По его мнению, этот прибор плохо влияет на его скрипку и голос. На концерт в другой стране он приезжает за несколько дней, чтобы акклиматизироваться. А летает молодой человек только дневными рейсами, чтобы беречь режим сна.

Артиста сопровождают администратор звукорежиссер и музыканты.

Отмечается, что Рыбак выступает не везде. Больше всего он любит ОАЭ, Европу и США. На данный момент он находится с рождественским туром в Европе. В Россию певец не спешит. Объясняет это тем, что у него нет визы и свободного времени.

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